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Сегодня, 15:54

Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Краснодаром»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча московского клуба с «Краснодаром» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Жду, что «Локомотив» сможет вернуться на свои рельсы и начать уже всем показывать, что они нацелены на медали этого чемпионата. Потому что, если нет, то, боюсь, «Локомотив» ждет затяжное пике. Надеюсь, что они смогут в этой игре почувствовать уверенность и набрать очки», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Также экс-игрок команды надеется, что что разгром от «Зенита» повлияет на «Локомотив» положительно.

«Будем надеяться, что разгром от «Зенита» повлияет на «Локомотив» положительно, встрепенет ребят и руководство. Думаю, все настроятся на игру с «Краснодаром» так, что нужно побеждать. Потому что для «Локомотива» будет нехорошо, если они еще раз сыграют вничью», — сказал Булыкин.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет 6 августа. Начало — в 20:00 мск.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-zhdu-chto-lokomotiv-smozhet-vernutsya-na-svoi-relsyi-v-matche-s-krasnodarom
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3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
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