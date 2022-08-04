Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Краснодаром»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча московского клуба с «Краснодаром» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Жду, что «Локомотив» сможет вернуться на свои рельсы и начать уже всем показывать, что они нацелены на медали этого чемпионата. Потому что, если нет, то, боюсь, «Локомотив» ждет затяжное пике. Надеюсь, что они смогут в этой игре почувствовать уверенность и набрать очки», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Также экс-игрок команды надеется, что что разгром от «Зенита» повлияет на «Локомотив» положительно.

«Будем надеяться, что разгром от «Зенита» повлияет на «Локомотив» положительно, встрепенет ребят и руководство. Думаю, все настроятся на игру с «Краснодаром» так, что нужно побеждать. Потому что для «Локомотива» будет нехорошо, если они еще раз сыграют вничью», — сказал Булыкин.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет 6 августа. Начало — в 20:00 мск.