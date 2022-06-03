Агент Мирзова рассказал о будущем полузащитника «Химок»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока. В пятницу, 3 июня, подмосковный клуб выкупил футболиста у «Спартака».

«У Мирзова полноценный контракт с «Химками». Вопрос о будущем не стоит? Теперь у него контракт», — сказал Клюев «СЭ».

В минувшем сезоне 28-летний Мирзов провел 25 матчей в чемпионате России, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.