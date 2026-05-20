Бояринцев: «С приходом Карседо на «Спартак» стало интереснее смотреть»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» оценил сезон красно-белых в РПЛ.

«С приходом Карседо на «Спартак» стало интереснее смотреть, особенно в тактическом плане. Обидно, что команда упустила бронзу, учитывая, что «Локомотив» уступил ЦСКА и были хорошие шансы. За это можно поставить небольшой минус сезону. Но в целом впечатление хорошее. Особенно интересно посмотреть на «Спартак» осенью, потому что Карседо глубже займется комплектованием команды. Среди игроков я бы отметил Барко и Зобнина, который закрывал разные позиции и выручал этим «Спартак», — сказал Бояринцев «СЭ».

«Спартак» занял четвертое место в чемпионате России-2025/26. 24 мая красно-белые сыграют с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России.