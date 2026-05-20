Дзюба вернулся к тренировкам с «Акроном» перед игрой с «Ротором»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба приступил к тренировкам с командой.
Решение о его участии в VK Видео Переходном матче против «Ротора» примет тренерский штаб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Дзюба получил мышечное повреждение 3 мая в матче с «Краснодаром» (0:1) в 28-м туре РПЛ. Сейчас «Акрон» уже в Волгограде, где 20 мая пройдет первая игра.
37-летний Дзюба перешел в «Акрон» осенью 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Источник: РИА Новости Спорт
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