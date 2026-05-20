Станислав Черчесов — о своем будущем: «Говорят, можно туда, сюда. Можно и в космос улететь»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— В этом сезоне постоянно появлялись новости, что вы можете перейти в ту или иную команду. По окончании чемпионата можно ли что-то сказать?

— Я главный тренер «Ахмата». Говорят, что можно туда, сюда. Можно и в космос улететь. Не люблю такие разговоры. Понимаю, что ваш брат живет домыслами, это нормальное явление. Но это вносит недопонимание и проблемы в клуб. Я стою перед командой каждый день, они все читают в СМИ. На сегодняшний день я ни с кем переговоров не вел, у меня действующий контракт с «Ахматом». Делаю все возможное, чтобы клуб стал лучше. Ни с кем не разговаривал, не веду переговоры за спиной клуба. Если будет звонок, отправлю к руководству, — сказал Черчесов.

Контракт Черчесова с «Ахматом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Специалист вернулся в команду из Грозного 6 августа 2025-го.

Полная версия интервью Станислава Черчесова — скоро в «СЭ».

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