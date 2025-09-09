Костомаров признался, что из всех российских футболистов ему запомнился только Акинфеев

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что из всех российских футболистов помнит только вратаря Игоря Акинфеева.

«Есть Игорь Акинфеев — действительно запоминающийся игрок, который сотворил чудо своей ногой, отбил пенальти от испанцев (в серии пенальти 1/8 финала чемпионата мира-2018 — Прим. «СЭ»). Вот это запоминается. Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются», — цитирует Костомарова ТАСС.

Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. На счету 39-летнего голкипера 805 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых вратарь пропустил 723 мяча. 334 из этих игр он провел на ноль. Вместе с московской командой Акинфеев становился обладателем Кубка УЕФА (2005), шесть раз выигрывал чемпионат России, по восемь раз — Кубок и Суперкубок страны.

За сборную России Акинфеев провел 111 матчей. Он объявил о завершении карьеры в национальной команде 1 октября 2018 года.