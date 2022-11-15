Абаскаль встретился с тренерским штабом академии «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль с помощниками посетил клубную академию в Сокольниках, сообщает пресс-служба красно-белых.

33-летний испанский специалист несколько часов общался с тренерским штабом академии. Абаскаль рассказал о своем опыте работы с детскими и молодежными командами в Испании и Италии.

Вместе с главным тренером «Спартака» мероприятие посетили спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт и технический координатор Артем Ребров.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.