Абаскаль встретился с тренерским штабом академии «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль с помощниками посетил клубную академию в Сокольниках, сообщает пресс-служба красно-белых.
33-летний испанский специалист несколько часов общался с тренерским штабом академии. Абаскаль рассказал о своем опыте работы с детскими и молодежными командами в Испании и Италии.
Вместе с главным тренером «Спартака» мероприятие посетили спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт и технический координатор Артем Ребров.
«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.
Источник: https://spartak.com/
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|3.03
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