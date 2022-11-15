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15 ноября, 20:36

Абаскаль встретился с тренерским штабом академии «Спартака»

Мария Гусева
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль с помощниками посетил клубную академию в Сокольниках, сообщает пресс-служба красно-белых.

33-летний испанский специалист несколько часов общался с тренерским штабом академии. Абаскаль рассказал о своем опыте работы с детскими и молодежными командами в Испании и Италии.

Вместе с главным тренером «Спартака» мероприятие посетили спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт и технический координатор Артем Ребров.

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Источник: https://spartak.com/
Артем Ребров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Пол Эшуорт
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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