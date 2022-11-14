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Ветераны «Спартака» предложат варианты по улучшению клуба 17 ноября

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член комитета ветеранов «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, когда состоится первое заседание нового органа клуба.

«На днях было решено собрать состав комитета ветеранов 17 числа в академии Федора Черенкова. Будем на основании утвержденного положения строить свою работу для развития спартаковской жизни. Каждый из нас должен предложить критерии, чем мы можем еще помочь. Это касается не только ветеранов, но и мнение о футболистах, тренерском штабе. Мы можем рекомендовать, как правильно работать. Будем говорить в пользу «Спартака», но с замечаниями, если будут какие-то недостатки», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Он также заявил, что комитет может только давать рекомендации команде.

«Например, вы могли заметить, что в первом круге в воротах играли то Селихов, то Максименко. Но я сказал, что так не принято: если есть два хороших вратаря, надо делать ставку на одного, а второму, если он не хочет закиснуть, надо искать другую команду, где он будет совершенствоваться. Абаскаль меня послушался, что очень приятно, — Селихов провел последние четыре матча на «отлично», — добавил Кавазашвили.

Комитет ветеранов «Спартака» при совете директоров клуба был создан 8 ноября. Его председателем стал Олег Романцев, а почетным президентом органа выбран Никита Симонян.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/veterany-spartaka-17-noyabrya-predlozhat-klubu-varianty-uluchsheniya-komandy/
Анзор Кавазашвили
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