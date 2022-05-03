Агентство Дугласа Сантоса заявило, что игрок останется в «Зените»

В агентстве TFM Agency, представляющем интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, прокомментировали ситуацию с контрактом игрока.

«Дуглас счастлив в России. У него контракт с «Зенитом», а не с УЕФА, поэтому он не покинет клуб из-за того, что «Зенит» не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — заявили в агентстве TFM Agency в разговоре с «Чемпионатом».

2 мая исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял ряд решений в связи с продлением санкций в отношении российского футбола.

Российские клубы не примут участие в розыгрыше еврокубков в сезоне-2022/23.