«Спартак» — «Оренбург»: Ву, Литвинов и Угальде сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 14.00 мск.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Ву, Литвинов, Денисов, Умяров, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Гузиев, Зобнин, Дмитриев, Хлусевич, Самошников, Зорин, Мартинс, Гарсия, Заболотный, Массалыга, Добродицкий.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре Жезус.

Запасные: Сысуев, Поройков, Ду Кейрос, Касимов, Камилов, Горелов, Бубанья, Гюрлюк, Савельев, Гузина, Ревазов, Игнатьев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.