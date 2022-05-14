Плутник оценил ничью «Локомотива» с «Динамо» в РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник оценил ничью с «Динамо» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ (3:3).

«Закономерен ли результат в сегодняшней игре? Более-менее», — сказал Плутник.

«Локомотив» с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В последнем, 30-м туре команда сыграет с «Крыльями Советов».