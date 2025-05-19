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Алдонин: «Вышли на поле «Партизана», и я обалдел: жижа какая-то!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил, как армейцы прошли «Партизан» в 1/8 финала Кубка УЕФА-2005.

— Матчи с «Партизаном» получились даже сложнее, чем с «Бенфикой».

— Помню, мы вышли на стадион «Партизана», и я, честно, не понял, что с полем! Просто жижа какая-то. Ужас! Подумал: как здесь играть?

— Но именно в той игре вы забили свой первый гол за ЦСКА.

— Если посмотреть, как я его забил... В принципе практически в падении, опорная нога поехала. Потому что поле не держало! А что произошло во втором тайме? Я так понимаю, оно просто замерзло. Температура резко понизилась, и вся эта жижа превратилась просто в лед. Поле вымерзло. Ухабистое, неровное. После перерыва был уже не футбол, а безобразие с точки зрения движения мяча.

— Дома ЦСКА победил (2:0). Карвалью сам забил и заработал пенальти.

— Что касается Карвалью, как раз таки зимняя предсезонная подготовка вывела его на какой-то невероятный уровень! Набрал хорошие физические кондиции, перестал «сыпаться». Никакие мышечные повреждения его уже не беспокоили. В общем, в 2005-м Даниэля было не остановить. Машина! С ним и персонально играли — бесполезно! Я помню, Гуренко из «Локо» его пытался опекать, но Карвалью все равно отдавал и забивал. Кажется, в матче с «Ростовом» он вышел и буквально первым же касанием сделал передачу в атаку, после которой в ворота дончан поставили пенальти. Игрок, который одним решением мог изменить ход встречи.

Евгений Алдонин с&nbsp;Кубком УЕФА.«Премиальные? Через три года выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много». Алдонин — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА
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Евгений Алдонин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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