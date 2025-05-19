Алдонин: «Вышли на поле «Партизана», и я обалдел: жижа какая-то!»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в интервью «СЭ» вспомнил, как армейцы прошли «Партизан» в 1/8 финала Кубка УЕФА-2005.

— Матчи с «Партизаном» получились даже сложнее, чем с «Бенфикой».

— Помню, мы вышли на стадион «Партизана», и я, честно, не понял, что с полем! Просто жижа какая-то. Ужас! Подумал: как здесь играть?

— Но именно в той игре вы забили свой первый гол за ЦСКА.

— Если посмотреть, как я его забил... В принципе практически в падении, опорная нога поехала. Потому что поле не держало! А что произошло во втором тайме? Я так понимаю, оно просто замерзло. Температура резко понизилась, и вся эта жижа превратилась просто в лед. Поле вымерзло. Ухабистое, неровное. После перерыва был уже не футбол, а безобразие с точки зрения движения мяча.

— Дома ЦСКА победил (2:0). Карвалью сам забил и заработал пенальти.

— Что касается Карвалью, как раз таки зимняя предсезонная подготовка вывела его на какой-то невероятный уровень! Набрал хорошие физические кондиции, перестал «сыпаться». Никакие мышечные повреждения его уже не беспокоили. В общем, в 2005-м Даниэля было не остановить. Машина! С ним и персонально играли — бесполезно! Я помню, Гуренко из «Локо» его пытался опекать, но Карвалью все равно отдавал и забивал. Кажется, в матче с «Ростовом» он вышел и буквально первым же касанием сделал передачу в атаку, после которой в ворота дончан поставили пенальти. Игрок, который одним решением мог изменить ход встречи.