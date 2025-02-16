Булыкин: «Не только «Локомотив» ищет форварда, учитывая, что можно побороться за чемпионство»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ряд клубов РПЛ ищет усиление на позицию нападающего.

«Я думаю, что не только «Локомотив» ищет форварда, но и многие другие команды. Все могут бороться за чемпионство, хотят купить качественных игроков, чтобы они проявили уже сейчас, когда команде надо сыграться. Все клубы пытаются договориться до конца трансферного окна. Возможно, клубы отложили трансферы на последние дни», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками. На втором месте располагается «Зенит» (39), который уступает «быкам» по дополнительным показателям. У «Локомотива» 35 баллов и пятая строчка.