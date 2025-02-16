Бышовец: «Спартак» сохраняет хорошие перспективы на чемпионство»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что «Спартак» имеет шансы на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ на фоне трансферов красно-белых этой зимой.

В зимнее трансферное окно московский клуб приобрел нападающего Ливая Гарсию, вингера Пабло Солари и голкипера Илью Помазуна. Кроме того, красно-белые ведут переговоры о трансферах полузащитников Ивана Илича и Жедсона Фернандеша.

«Что касается рекордных покупок «Спартака», то тут дело в Станковиче. Это амбициозный тренер, что видно по его отношению. У него есть все основания, чтобы добиться результата. А максимальный результат — это чемпионство. Команда сохраняет хорошие перспективы на это. Поэтому чего размениваться, если клуб может приобрести игроков, которые повлияют на качество и результат. У Станковича есть вкус на футболистов», — цитирует Бышовца Legalbet.ru.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу в РПЛ занимая 3-е место в турнирной таблице с 37 очками за 18 туров.