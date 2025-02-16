В Сети опубликовали видео с анонсом трансфера Саласара в «Зенит»: «Только не «Спартак»

В Telegram-канале болельщиков «Зенита» «Кафешка» было опубликовано видео с анонсом трансефра полузащитника «Браги» Родриго Саласара в петербургский клуб.

Ролик повторяет сцену из серии книг и фильмов о Гарри Поттере, где шляпа определяет факультет, на который попадет главный герой. В переделанной сцене уругвайский футболист несколько раз повторяет фразу: «Только не в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал переговоры с «Брагой» о трансфере Саласара, так как португальский клуб принял решение отозвать Саласара, потому что не получил финансовых гарантий от рукводства сине-бело-голубых по оплате трансфера игрока.

До этого футболист уже неделю находится на сборах «Зенита» в ОАЭ.