«Балтика» выкупила у «Пари НН» вратаря Кукушкина

«Балтика» объявила о выкупе у «Пари НН» вратаря Ивана Кукушкина.

Футболист выступал за калининградский клуб на правах аренды с конца 2024 года.Новый контракт с 23-летним игроком рассчитан до июня 2028 года.

В этом сезоне на счету Кукушкина 3 матча в FONBET Кубке России, 1 из которых он отыграл на ноль. Ранее футболист играл в системе «Уфы» и «Зенита». Вратарь является воспитанником петербургского клуба.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 тысяч евро.

После 18 туров «Балтика» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Пари НН» с 14 очками — на 14-й строчке.