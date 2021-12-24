Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на решение Савеловского суда Москвы оштрафовать клуб на 100 тысяч рублей за поведение фанатов во время матча 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2) на «ВЭБ Арене».

«Нормальное явление. Конечно, трибуны от зрителей закрыть стоило. В принципе, они могут подать апелляцию и ни черта не платить. Сами разберутся. Самое адекватное наказание было бы — проведение матча без зрителей. Обычно всегда штрафовали и закрывали трибуны, но только штраф — тоже нормально», — сказал Пономарев «СЭ».

28 ноября полиция задержала более 400 человек после игры ЦСКА — «Зенит» (0:2), на которой фанаты красно-синих использовали пиротехнику. Болельщики не могли покинуть «ВЭБ Арену» почти три часа, часть задержанных провели в отделениях полиции почти всю ночь.