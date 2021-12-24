ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с «Зенитом»

Суд Москвы оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч рублей за поведение фанатов во время матча с «Зенитом» на «ВЭБ Арене», сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Суд признал виновным АО «ПФК ЦСКА» по ч. 1 статьи 20.32 КоАП РФ «Нарушение организатором официального спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сказали в суде.

Также отмечается, что стадион ЦСКА не будет закрыт за нарушения.

28 ноября полиция задержала более 400 человек после игры ЦСКА — «Зенит» (0:2), на которой фанаты красно-синих использовали пиротехнику. Болельщики не могли покинуть «ВЭБ Арену» почти три часа, часть задержанных провели в отделениях полиции почти всю ночь.