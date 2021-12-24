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В «Уфе» отреагировали на информацию об интересе «Базеля» к Агаларову

10:53
Гамид Агаларов. Фото ФК «Уфа», Instagram
Гамид Агаларов. Фото ФК «Уфа», Instagram
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Sport24 об интересе «Базеля» к нападающему Гамиду Агаларову.

«По Гамиду пока рано что-либо говорить. Официального предложения от «Базеля» не поступало», — сказал Газизов «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний Агаларов провел 20 матчей за уфимцев, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,2 миллиона евро. Контракт Агаларова с «Уфой» действует до конца декабря 2022-го.

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Сергей Федоров все материалы автора

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