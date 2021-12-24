В «Уфе» отреагировали на информацию об интересе «Базеля» к Агаларову
10:53
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Sport24 об интересе «Базеля» к нападающему Гамиду Агаларову.
«По Гамиду пока рано что-либо говорить. Официального предложения от «Базеля» не поступало», — сказал Газизов «СЭ».
В текущем сезоне 21-летний Агаларов провел 20 матчей за уфимцев, забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,2 миллиона евро. Контракт Агаларова с «Уфой» действует до конца декабря 2022-го.
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