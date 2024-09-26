Бывший футболист ЦСКА Миланов назвал Москву лучшим городом мира

Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов поделился воспоминаниями о жизни в Москве и России.

«Россия — мой второй дом, а Москва — лучший город в мире. Мне очень нравилось жить в вашей стране, в мегаполисе. Эти пять лет были лучшими в плане не только футбола, но и жизни. Лучшие рестораны, лучшие стадионы. Все было самое лучшее», — приводит «РБ Спорт» слова Миланова.

Также футболист отметил, что ему очень нравятся русские люди.

«Русские и болгары — братья. Никогда не забуду, как меня приняли, когда только прилетел из Болгарии. Мне был всего 21 год. Но мне было очень хорошо, я легко адаптировался и быстро научился говорить по-русски. Всегда буду за это благодарен», — добавил он.

Болгарский футболист выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год. Вместе с армейцами он стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.