Бывший шеф-повар «Краснодара» погиб во время пожара в своем ресторане

Бывший шеф-повар «Краснодара» и участник шоу «Битва шефов» Павел Чеша погиб во время пожара в своем ресторане, сообщает Mash.

По сведениям источника, пожар возник ночью 25 сентября в Краснодаре. Предварительно, возгорание в ресторане произошло из-за короткого замыкания. После ликвидации огня спасатели обнаружили тело 35-летнего Чеши.

В 2019 году у Чеши обнаружили лейкемию, которую он смог побороть. У него остались мама, жена и шестимесячная дочь.