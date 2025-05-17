Мостовой: «Елки-палки, когда меня пригласили на матч в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА, сразу согласился»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что сразу принял приглашение на матч в FONBET Первом еврокубке, посвященный 20-летию триумфа ЦСКА в Кубке УЕФА.

Экс-футболист будет тренировать команду звезд мирового футбола.

«Елки-палки, когда узнал, что меня пригласили на матч, который будут играть в честь победы армейцев в Кубке УЕФА, сразу согласился. Уже нахожусь в поезде и еду в Москву. До скорой встречи!» — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Гала-матч с участием легенд ЦСКА и звезд мирового футбола состоится в Москве на «ВЭБ Арене» 18 мая. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.