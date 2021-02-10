Бывший форвард «Кайрата» прошел медосмотр для перехода в «Крылья Советов»

Бывший нападающий «Кайрата» Абат Аимбетов 10 февраля прошел медосмотр в Москве для перехода в «Крылья Советов», сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, в ближайшее время 25-летний форвард должен подписать соглашение с клубом из Самары.

Аимбетов выступал за «Кайрат» с января 2020 года, на его счету 10 голов и 1 результативная передача в 22 матчах за команду. Сейчас футболист сборной Казахстана является свободным агентом. 5 февраля «СЭ» сообщал о том, что игрок должен подписать контракт с «Крыльями Советов».