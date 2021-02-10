В «Спартаке» прокомментировали интерес «Коринтианса» к Педро Роше

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к форварду Педро Роше со стороны «Коринтианса».

Ранее, 10 февраля, стало известно, что бразильский клуб может арендовать 26-летнего нападающего у красно-белых.

«К нам в клуб по данному вопросу никто не обращался», — сказал Фетисов.

Роша вернулся в «Спартак» в январе после почти двух лет в арендах в «Крузейро» и «Фламенго». Свой последний матч за «Спартак» бразилец провел 7 марта 2019 года против «Урала» в Кубке России.

Судьба Роши во многом зависит от того, осуществит ли «Спартак» до закрытия трансферного окна 25 февраля переход голландского полузащитника Квинси Промеса из «Аякса». Если Промес будет заявлен за красно-белых, в команде окажутся два легионера сверх допустимого лимита. И, с большой долей вероятности, играть в оставшихся матчах сезона за «Спартак» не будут Роша и узбек Остон Урунов.

(Артем Калинин)