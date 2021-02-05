«Крылья Советов» намерены подписать футболистов из «Урала», «Минска» и «Кайрата»

Как стало известно «СЭ», самарские «Крылья Советов», выступающие в Олимп-ФНЛ, намерены заключить контракты с тремя новыми футболистами.

Ожидается, что ряды команды Игоря Осинькина пополнят защитник Дмитрий Прищепа («Минск»), полузащитник Дмитрий Ефремов («Урал») и форвард Абат Аймбетов («Кайрат»).

«Крылья Советов» с 55 очками после 26 туров занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего «Нижнего Новгорода» на три балла.

(Артем Калинин)