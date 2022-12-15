В «Реале» сомневаются в возможности проведения ретро-матча против «Спартака» в Москве

Глава пресс-службы мадридского «Реала» Хуан Камило Андраде в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном проведении матча между легендами сливочных и «Спартака».

«Я действительно не знаю ничего об этом матче. У меня нет информации об играх, которые будут проводиться летом. Пока об этом рано говорить. Но проведение матча в Москве, кажется, не совсем возможно», — заявили «СЭ» в «Реале».

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что в июне 2023 года возможно проведение ретро-матча между «Спартаком» и «Реалом», приуроченного к 10 годам со дня ухода из жизни российского футболиста Ильи Цымбаларя.