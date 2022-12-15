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Сегодня, 18:50

В «Реале» сомневаются в возможности проведения ретро-матча против «Спартака» в Москве

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Реал» не получал информации о проведении ретро-матча против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава пресс-службы мадридского «Реала» Хуан Камило Андраде в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном проведении матча между легендами сливочных и «Спартака».

«Я действительно не знаю ничего об этом матче. У меня нет информации об играх, которые будут проводиться летом. Пока об этом рано говорить. Но проведение матча в Москве, кажется, не совсем возможно», — заявили «СЭ» в «Реале».

Ранее «РБ Спорт» сообщил о том, что в июне 2023 года возможно проведение ретро-матча между «Спартаком» и «Реалом», приуроченного к 10 годам со дня ухода из жизни российского футболиста Ильи Цымбаларя.

ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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