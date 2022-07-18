Бывший чилийский футболист считает, что полузащитнику «Унион Эспаньолы» не стоит переходить в ЦСКА

Бывший чилийский футболист Кристиан Басауре считает, что полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес мог бы попробовать себя в более сильном чемпионате, а не в РПЛ.

Ранее появлялась информация, что ЦСКА заплатит чилийскому клубу 2,5 миллиона евро за 22-летнего хавбека.

Басауре добавил, что не хотел бы перехода Мендеса в ЦСКА, сообщает Redgol.

В 2022 году Мендес забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 16 матчах за «Эспаньолу». Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

На его счету также три игры за сборную Чили.