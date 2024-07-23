Сухина: «Божович говорит, что до сих пор меня ненавидит? Может, бормотушки глотнул?»
Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» ответил на критику бывшего главного тренера «Амкара» Миодраг Божовича.
— Можете назвать матч, которым вы гордитесь с точки зрения своего судейства?
— Какой-то один, наверное, не назову. Просто был период, когда мне доверяли топовые матчи. Финал Кубка, Суперкубок и так далее. Да и в нашей работе не стоит почивать на лаврах. Если ты считаешь, что какой-то матч отсудил здорово, то потом читаешь статью, в которой утверждается, что было не все так гладко. Такая наша доля. Знаете поговорку? Сегодня ты в топе, а завтра ты в ... Рифма.
— Тогда приведу две цитаты футбольных людей, которые были крайне недовольны вашим судейством. Миодраг Божович: «Мой самый тяжелый момент в карьере — поражение в финале Кубка России в 2008 году с «Амкаром» от ЦСКА. Тот матч судил Сухина. Армейцы забили нам второй гол из офсайда. Всю игру судья их тянул. Сухину я до сих пор ненавижу!»
— Не знаю... Может, Божович перед этим интервью глотнул какого-то напитка, бормотушки?
— Так как быть с голом Жо? Офсайд?
— Во-первых, за офсайд я не отвечаю. Во-вторых, тот эпизод с голом — это реально момент для ВАР! Это не был какой-то явный пятиметровый офсайд. Довольно все на тоненького. Я же как-то предлагал. Давайте мы сядем с Божовичем и посмотрим тот матч. 120 минут. Если его команда вела 2:0 и не смогла победить, то, наверное, надо и себе вопросы задавать.
— А как вам жить теперь с его ненавистью?
— Не знаю. А вдруг кто-то из вашего брата немного приукрасил цитату? Могло такое быть?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1