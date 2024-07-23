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Судейство

Сегодня, 08:55

Сухина: «Божович говорит, что до сих пор меня ненавидит? Может, бормотушки глотнул?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» ответил на критику бывшего главного тренера «Амкара» Миодраг Божовича.

— Можете назвать матч, которым вы гордитесь с точки зрения своего судейства?

— Какой-то один, наверное, не назову. Просто был период, когда мне доверяли топовые матчи. Финал Кубка, Суперкубок и так далее. Да и в нашей работе не стоит почивать на лаврах. Если ты считаешь, что какой-то матч отсудил здорово, то потом читаешь статью, в которой утверждается, что было не все так гладко. Такая наша доля. Знаете поговорку? Сегодня ты в топе, а завтра ты в ... Рифма.

— Тогда приведу две цитаты футбольных людей, которые были крайне недовольны вашим судейством. Миодраг Божович: «Мой самый тяжелый момент в карьере — поражение в финале Кубка России в 2008 году с «Амкаром» от ЦСКА. Тот матч судил Сухина. Армейцы забили нам второй гол из офсайда. Всю игру судья их тянул. Сухину я до сих пор ненавижу!»

— Не знаю... Может, Божович перед этим интервью глотнул какого-то напитка, бормотушки?

— Так как быть с голом Жо? Офсайд?

— Во-первых, за офсайд я не отвечаю. Во-вторых, тот эпизод с голом — это реально момент для ВАР! Это не был какой-то явный пятиметровый офсайд. Довольно все на тоненького. Я же как-то предлагал. Давайте мы сядем с Божовичем и посмотрим тот матч. 120 минут. Если его команда вела 2:0 и не смогла победить, то, наверное, надо и себе вопросы задавать.

— А как вам жить теперь с его ненавистью?

— Не знаю. А вдруг кто-то из вашего брата немного приукрасил цитату? Могло такое быть?

Ламин Ямаль. «О том, что Ямаль станет звездой, узнал еще пять лет назад». Сухина — о скандале со «Спартаком», Денисове и Гинере

Футбол
Миодраг Божович
Станислав Сухина
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