Сухина: «После таких слов Гинера начинаешь собой гордиться»
Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» объяснил, почему два года не судил матчи ЦСКА.
— Приведу вам одну цитату. Это 2019 год, когда вы работали в «Локо» начальником команды. Евгений Гинер: «Меня удивляют пенальти, которые ставят в пользу «Локомотива». Как-то смущают... Таких пенальти можно ставить по 10 штук. Это скорее вопрос к господину Сухине».
— Даже не знаю, что ответить.
— А вы с ним когда-нибудь общались тет-а-тет?
— Пересекались на матчах с участием ЦСКА. Можно вспомнить ту же игру с «Амкаром».
— Памятный разговор с ним?
— Не вспомню. Ну вот вы сейчас зачитали его цитату, я даже собой возгордился.
— Почему?
— Получается, я, начальник команды, который занимался чисто организационными моментами, как-то мог влиять на результаты «Локо». Вон оно даже как!
— А вы как-то сами говорили, что два года не получали назначений на матчи ЦСКА.
— Ну да. Это где-то 2005-2006 годы.
— Почему же не судили армейцев?
— Видимо, так звезды сошлись. Раньше клубы могли высказать пожелание, чтобы какого-то арбитра для более спокойной атмосферы не назначали на матчи с их участием. В 2004 году ЦСКА не стал чемпионом, а я судил несколько игры армейцев. Может быть, здесь есть какая-то связь?
— А как ЦСКА сыграл тогда, когда вы его судили?
— Это было осенью. Один матч армейцы проиграли, а другой сыграли вничью. А дальше можно только додумывать. Может быть, после тех встреч и было принято такое решение?
— А что за матчи, не помните?
— ЦСКА — «Локо» (0:1). Кажется, Лоськов забил. И через полтора месяца судил армейцев против «Крыльев». Ничья. К чему я это? Мы садимся с независимыми экспертами и смотрим обе игры. Идет? Найдем ли там что-то не то? Прежде чем что-то заявлять, включаем и смотрим игру. Вот и все.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|2 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1