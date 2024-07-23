Махачкалинское «Динамо» подпишет контракт с защитником Дапо по схеме «3+1»

Младен Ратковица, агент защитника «Домжале» Яна Дапо рассказал об условиях контракта футболиста с махачкалинским «Динамо».

«Ян Дапо станет игроком «Динамо» Махачкала. Срок контракта? «3+1», — приводит Sport24 слова Ратковицы.

Дапо выступает за «Домжале» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего словенца в 400 тысяч евро.