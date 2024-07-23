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Сегодня, 07:54

Махачкалинское «Динамо» подпишет контракт с защитником Дапо по схеме «3+1»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Младен Ратковица, агент защитника «Домжале» Яна Дапо рассказал об условиях контракта футболиста с махачкалинским «Динамо».

«Ян Дапо станет игроком «Динамо» Махачкала. Срок контракта? «3+1», — приводит Sport24 слова Ратковицы.

Дапо выступает за «Домжале» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего словенца в 400 тысяч евро.

Источник: Sport24
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 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
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 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
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7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
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9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
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 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
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