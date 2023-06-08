Экс-арбитр Федотов о дисквалификации Джикии: «В этой ситуации департамент прогнулся»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать капитана «Спартака» Георгия Джикию на два матча за брань в адрес арбитра в матче 30-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1).

«Что значит «оскорбительное поведение»? В чем оно заключается? Возможно, департамент сказал судьям так написать. В этой ситуации реально департамент прогнулся. Прямая красная карточка — это прямое оскорбление в адрес арбитра, дисквалификация от трех матчей.

Конечно, повлияли административные рычаги, раз принято такое решение. Сначала Соболев, теперь Джикия. «Спартак» должен входить в сезон без двух ключевых игроков, а они ставят задачу побороться с «Зенитом». Но «Зенит» просто на ракете улетит в самом начале чемпионата — и все», — цитирует Федотова Metaratings.ru.

«Спартак» с 54 очками занял третье место в сезоне-2022/23.