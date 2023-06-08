Карпин о награде лучшему тренеру сезона: «Считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о награде лучшему тренеру сезона в РПЛ. Победителем был признан наставник ЦСКА Владимир Федотов.

«Обидно ли мне? А почему здесь должно быть обидно? Чтобы стать лучшим тренером, наверное, надо что-то показывать. Все эти отмазки, назовем это так, по поводу состава, перелетов, это для тех, кто глубоко разбирается. Кто не разбирается — кто на первом и втором месте, те и лучшие.

Возможно, лучший тренер вообще Ташуев, например. За эти номинации голосуют люди, а на вкус и цвет товарищей нет. Так что абсолютно нормально и правильно. Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны, чем я», — цитирует Карпина Sport24.

В тройку претендентов на награду помимо Карпина и Федотова входил Сергей Семак ("Зенит").