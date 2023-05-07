Бывший арбитр ФИФА Николаев считает, что Кузяев нарушил правила перед вторым голом «Зенита»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев заявил, что хавбек «Зенита» Далер Кузяев нарушил правила перед вторым голом питерцев в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Далер очевидно толкает Зобнина в спину, хотя может этого не делать. Это очевидное нарушение правил, которое почему-то не зафиксировал Павел Кукуян. В этой ситуации ВАР не может вмешаться, потому что это не единая фаза атаки.

После этого проходит много передач, мяч попадает к игрокам «Спартака», они отбивают его.

Это уже другая стадия атаки. По протоколу ВАР гол засчитан правильно, хотя нарушение было», — сказал Николаев в эфире match.tv.