Дивеев — о разгромной победе над «Акроном»: «Это вообще огонь. Начало положено!»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал разгромную победу над «Акроном» в 1-м туре чемпионата России-2026/27.

Игра команд прошла в субботу, 25 июля, в Самаре и завершилась со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Те, кто меня хорошо знают, знают, что я всегда доволен, когда побеждаем! Доволен, когда наши ворота остаются сухие. А когда 5:0, как сегодня, то это вообще огонь. Начало положено!» — написал Дивеев в своем Telegram-канале.

В следующем туре РПЛ питерцы 2 августа в гостях сыграют против «Оренбурга».