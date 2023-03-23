Быстров — о поражении «Зенита»: «Семак дал понять, что они играют на ничью»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

— ЦСКА — «Зенит» — главный матч тура. Что отметил в нем для себя?

— Все как обычно для «Зенита». Правда, обычно, когда «Зенит» расслаблялся в таких матчах, то все же собирался и доминировал на поле. С составом проблем не было — вышли в четыре защитника, Сантоса передвинули в опорную зону вместо Барриоса. Ожидаемо. Для меня было бы неожиданным, если бы Семак сразу же поставил пять защитников охранять одно очко, которое позволило бы увеличить отрыв от преследователя.

По игре было видно, что ЦСКА лучше настроен, что футболисты полностью выполняют тренерскую установку. А у «Зенита» ничего не получалось. Семак в перерыве укрепил центр обороны и дал понять своим игрокам, что они играют на ничью. Но могут ли Малком и Клаудиньо обороняться? Нет. Перед матчем говорили: мол, как Обляков будет обороняться против них? Я отвечал: «А с чего вы взяли, что он будет обороняться?» Если ЦСКА будет играть первым номером, обороняться придется Малкому.

Бразильцы не любят обороняться, Клаудиньо не умеет этого делать. Мы видели это еще в Лиге чемпионов. ЦСКА сыграл так, как было неудобно «Зениту», а Семак в перерыве неправильно среагировал. ЦСКА хоть и не так много моментов создавал во втором тайме, но счет на табло. «Зенит» после пропущенного гола стал играть намного лучше. Что им мешало играть в свой футбол с первых минут? Психология, естественно. Согласен со словами Мишки Кержакова, который сказал: наверное, кто-то уже решил, что мы чемпионы.Мне кажется, так уже решили все в нашей стране. Если бы «Спартак» и «Ростов» набрали все свои очки, то тогда была бы конкуренция, но это невозможно. Не вижу ни у первых и ни у вторых запаса, которой помог бы пройти чемпионат без регулярных потерь очков.

После поражения от ЦСКА «Зенит» сохранил лидерство в РПЛ. Сине-бело-голубые с 48 очками опережают «Ростов» на 7 баллов. Армейцы с 35 очками идут на пятой строчке в турнирной таблице.