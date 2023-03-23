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Сегодня, 09:50

Быстров не считает, что у «Зенита» самые сильные запасные в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» поделился мнением о качестве запасных игроков «Зенита».

— У «Зенита» сильнейшая состав в РПЛ, как и скамейка.
— Не согласен. У «Спартака» сейчас скамейка не хуже. В ЦСКА тоже есть кого выпускать по ходу игры. «Зенит» усиливает игру Суторминым и Ерохиным. Сутормин молодец, в каждом матче выходил и старался, но в «Зените» свое отработал. К нему вопросов нет, его ведь взяли из «Оренбурга», им затыкали любую дырку, он играл в Лиге чемпионов. Так же с Ерохиным — он тоже профессионал своего дела, до сих пор выходит и отрабатывает.
— Удивляет, что Ерохин выходит даже раньше, чем Бакаев.
— Думаю, Сутормин и Ерохин поднасытились футболом. В сравнении с 18-летним Козловым, который сидит на скамейке. Мне было бы интересно посмотреть на него хотя бы больше 10 минут. В матче с «Волгой» при счете 2:0 в пользу «Зенита», например.
— Это боязнь тренерского штаба?
— Не знаю. Может, тренер не хочет внести разлад в коллектив, может, считает, что игрок не готов. Может, футболистам нужно сыграть процент матчей, чтобы получить бонус. Мне непонятно, почему не пробуют молодых. «Спартак» не сразу же Литвинова раскрыл, потихоньку к составу подпускал.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в РПЛ. Команда Сергея Семака на 7 баллов опережает «Ростов».

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Владимир Быстров
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

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