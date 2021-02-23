Быстров дал прогноз на концовку сезона в РПЛ

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров 23 февраля в интервью журналисту Василию Конову дал прогноз на концовку сезона в Тинькофф РПЛ.

«Сможет ли кто-то составить конкуренцию «Зениту»? В чемпионате России все возможно, если подберется команда с хорошими игроками и хорошим тренером. В зимнее трансферное окно никто особо не укрепился, никакие звезды к нам не приехали, поэтому у «Зенита» преимущество за счет комплектации состава. Другое дело, что те футболисты, которые покупались для Лиги чемпионов, там выступают не особо», — заявил Быстров.

По состоянию на 23 февраля, «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 41 очком. На втором месте ЦСКА (37 очков), третий — «Спартак» (35 очков).