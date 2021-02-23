Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров 23 февраля в интервью журналисту Василию Конову высказал свою версию неудачного выступления российских клубов в еврокубках.

«Во-первых, российская молодежь «затормозила» в развитии. Мы к 17 годам подходили к основе и чувствовали, что такое мужской футбол. В столь раннем возрасте мы уже думали, как пробиться в основу, как прокормить семью. Любой «дед» в составе «Зенита» до конца бился за свое место, никто просто так не отдавал ничего. Раньше могли и на тренировке вкатиться, и «втащить» после футбола, а сейчас у молодежи телефоны, «тик-токи» и «инстаграмы» все портят. Раньше мы после тренировки шли из академии и пинали мяч, получали удовольствие, играли на районе. А сейчас выгони их на улицы, попробуй. Нет даже никаких усилий, чтобы с девушкой познакомиться. Лайк поставил — тебе написали», — заявил Быстров.

В сезоне-2020/21 ни один из трех российских клубов не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов. «Краснодар», заняв третье место в группе, пробился с 1/16 финала Лиги Европы, где проиграл загребскому «Динамо» в первом матче (2:3).

Сезоном ранее ни один российский клуб не смог пробиться в евровесну.