«Крылья Советов» одержали победу над «Кызыл-Жаром»

«Крылья Советов» в товарищеском матче переиграли петропавловский «Кызыл-Жар» со счетом 1:0.

Автором единственного и победного гола самарской команды стал нападающий Ульви Бабаев, поразивший ворота соперников на 45-й минуте 1-го тайма.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Россия) — «Кызыл-Жар» (Казахстан) — 1:0 (1:0)

Голы: Бабаев (45).