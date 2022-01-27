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Бышовец: «Уход Азмуна — не потеря для «Зенита». Есть Мостовой и Сергеев»

Бышовей считает, что уход Азмуна не станет потерей для «Зенита»
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал уход из «Зенита» Сердара Азмуна.

«Я не думаю, что для команды это потеря, которая скажется на результатах и достижениях во внутреннем чемпионате. Возможности и потенциал Мостового и Сергеева в какой-то степени конкурентоспособны. Надо понимать, что есть время для того, чтобы найти Азмуну замену и иметь возможность продублировать позицию.

Азмун в «Зените» проявил себя очень полезным игроком. В потенциале переход в немецкий чемпионат говорит о его репутации", — приводит слова Бышовеца Betonmobile.ru.

22 января стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года, который вступит в силу по окончании сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-uhod-azmuna-ne-poterya-dlya-zenita-est-mostovoy-i-sergeev
Анатолий Бышовец
Сердар Азмун
ФК Байер
ФК Зенит
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Себастьян Шиманьски

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 10 1 2
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