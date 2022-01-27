Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал уход из «Зенита» Сердара Азмуна.

«Я не думаю, что для команды это потеря, которая скажется на результатах и достижениях во внутреннем чемпионате. Возможности и потенциал Мостового и Сергеева в какой-то степени конкурентоспособны. Надо понимать, что есть время для того, чтобы найти Азмуну замену и иметь возможность продублировать позицию.

Азмун в «Зените» проявил себя очень полезным игроком. В потенциале переход в немецкий чемпионат говорит о его репутации", — приводит слова Бышовеца Betonmobile.ru.

22 января стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года, который вступит в силу по окончании сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».