Агент нападающего «Гвадалахары» Масиаса: «Мы на связи с ЦСКА»

Алан Барон, агент нападающего «Гвадалахары» и сборной Мексики Хосе Масиаса, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

Ранее о возможном трансфере в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

«Мы на связи с ЦСКА. Он ищет топ-клуб, и мы думаем, что ЦСКА определенно является топ-клубом, где он может забить много голов. Если условия будут хорошими, мы думаем, что Хосе Хуан мог бы забить много голов за ЦСКА. Он величайший талант, забивший более 50 профессиональных голов в таком юном возрасте», — сказал агент «СЭ».

На данный момент 22-летний форвард выступает в аренде в испанском «Хетафе». На его счету восемь матчей. Также в его активе четыре гола в пяти матчах за сборную Мексики.

Transfermarkt оценивает футболиста в семь миллионов евро.