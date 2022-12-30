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Бышовец считает полузащитника «Краснодара» Кривцова лучшим игроком РПЛ за 2022 год

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, кого считает лучшим российским футболистом в уходящем 2022 году.

«Лучший игрок в этом году был Никита Кривцов, который выступает в «Краснодаре». Его игра мне оставила очень хорошее впечатление, достаточно высокий потенциал для игрока национальной сборной. Отличает его универсальность и качества, которые на высоком уровне, начиная от выразительности и заканчивая до завершающий стадии. Достаточно интересный игрок, его действие говорят о том, что у него есть все возможности для того, чтобы достичь больших успехов.

Естественно, Кривцов способен заиграть в будущем в топ клубе, его вызвали в национальную сборную, это говорит о том, что Карпин в нем увидел игрока будущего", — приводит Metaratings.ru слова специалиста.

В текущем сезоне 20-летний Кривцов сыграл за «Краснодар» 14 матчей в РПЛ, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-nazval-poluzashitnika-krasnodara-krivcova-luchshim-igrokom-rpl-v-2022-godu-217202/
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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