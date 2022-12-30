Бышовец считает полузащитника «Краснодара» Кривцова лучшим игроком РПЛ за 2022 год

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, кого считает лучшим российским футболистом в уходящем 2022 году.

«Лучший игрок в этом году был Никита Кривцов, который выступает в «Краснодаре». Его игра мне оставила очень хорошее впечатление, достаточно высокий потенциал для игрока национальной сборной. Отличает его универсальность и качества, которые на высоком уровне, начиная от выразительности и заканчивая до завершающий стадии. Достаточно интересный игрок, его действие говорят о том, что у него есть все возможности для того, чтобы достичь больших успехов.

Естественно, Кривцов способен заиграть в будущем в топ клубе, его вызвали в национальную сборную, это говорит о том, что Карпин в нем увидел игрока будущего", — приводит Metaratings.ru слова специалиста.

В текущем сезоне 20-летний Кривцов сыграл за «Краснодар» 14 матчей в РПЛ, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.