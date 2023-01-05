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Бышовец считает, что «Зенит» не нуждается в центральном защитнике после ухода Ловрена

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец заявил, что петербургский клуб не нуждается в новом центральном защитнике после ухода Деяна Ловрена.

«У «Зенита» хватает хороших футболистов на эту позицию. У Чистякова с Алипом есть все возможности и потенциал, чтобы занять это место. До сих пор у них было не очень много игрового времени как раз из-за того, что основным центральным защитником был Ловрен. Сейчас эти ребята могут в полной мере проявить себя. Для успешного выступления в чемпионате страны этих игроков достаточно, усиление «Зениту» не нужно», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват перешел из «Зенита» в «Лион», с которым подписал контракт до 30 июня 2025 года.

Ловрен выступал за клуб из Санкт-Петербурга с августа 2020 года. В составе команды он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Источник: Betonmobile
Анатолий Бышовец
Деян Ловрен
ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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