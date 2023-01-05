Бышовец считает, что «Зенит» не нуждается в центральном защитнике после ухода Ловрена

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец заявил, что петербургский клуб не нуждается в новом центральном защитнике после ухода Деяна Ловрена.

«У «Зенита» хватает хороших футболистов на эту позицию. У Чистякова с Алипом есть все возможности и потенциал, чтобы занять это место. До сих пор у них было не очень много игрового времени как раз из-за того, что основным центральным защитником был Ловрен. Сейчас эти ребята могут в полной мере проявить себя. Для успешного выступления в чемпионате страны этих игроков достаточно, усиление «Зениту» не нужно», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват перешел из «Зенита» в «Лион», с которым подписал контракт до 30 июня 2025 года.

Ловрен выступал за клуб из Санкт-Петербурга с августа 2020 года. В составе команды он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.