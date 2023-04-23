Бышовец считает, что матч ЦСКА — «Локомотив» будет зрелищным

Прославленный советский тренер и футболист Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Локомотивом» в 24-м туре РПЛ.

«Думаю, в матче ЦСКА — «Локомотив» нас ждет зрелище. Последние результаты обеих команд говорят о том, что зрители не будут скучать. Понятно, что задачи у команд разные. У ЦСКА — удержание позиций вверху турнирной таблицы, а у «Локомотива» — закрепление тех результатов, которые позволят команде решить задачи на этот период. Это дерби, поэтому шансы команд в этом матче равны. Надо ожидать, что многие из игроков сыграют на пределе своих возможностей», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Локомотив» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 баллов.

Матч между командами пройдет 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 мск.