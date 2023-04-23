Гранат заявил, что «Зенит» был на голову сильнее «Динамо»
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат подвел итоги матча «Зенит» — «Динамо» (3:1).
«Зенит», как и ожидалось, был на голову сильнее «Динамо». Единственное, что можно отметить — до назначенного пенальти москвичи очень хорошо оборонялись, но потом посыпались. «Зенит» уже можно поздравлять с чемпионством — все уже очевидно! Во всех ключевых матчах РПЛ они без шансов обыгрывают своих соперников. Даже если взять последние матчи — «Локомотив» и «Динамо» были обыграны исключительно на классе. Весь сезон они прошли очень ровно и уверенно. Хочется отметить игру Малкома. Его можно назвать лучшим плеймейкером РПЛ. Сейчас он лидер «Зенита». Уже при покупке было видно, что это за игрок. Он уже три года выступает в России. Думаю, он полностью оправдал ожидания всех: может быть, даже превзошел», — приводит слова Граната «Чемпионат».
По итогам матча «Зенит» оторвался от «Ростова» на 12 очков, а «Динамо» пока осталось на пятом месте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4