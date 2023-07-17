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Бышовец: «Если Фернандес приехал в «Зенит» с лишним весом, то подготовка у него начнется с нуля»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что бразилец Марио Фернандес подписал контракт на один год с опцией продления еще на сезон с клубом из Санкт-Петербурга.

«Надо отдать должное Фернандесу в ЦСКА, его влиянии на игру и в национальной команде. Это был лучший игрок на позиции правого защитника. Но отъезд в Бразилию стал отрицательным фактором. «Зениту» надо учитывать возраст и травматичность Марио, это вызывает сомнения. Прямой необходимости в трансфере не было. Ни к Караваеву, ни к Сутормину претензий не было. Не думаю, что Фернандес будет лучше своих конкурентов на позиции по КПД. Здесь проблема может быть уже по игровому времени. Плюс если Фернандес приехал с лишним весом, то подготовка у него начнется с нуля», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В мае 2022-го он объявил о приостановке игровой карьеры. В декабре 2023 года 32-летний защитник перешел в «Интернасьонал», однако в апреле покинул бразильскую команду.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/byshovec-esli-mario-fernandes-priekhal-s-lishnim-vesom-to-podgotovka-u-nego-nachnetsya-s-nulya-266725/
Анатолий Бышовец
Марио Фернандес
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ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Марио Фернандес встретился с игроками «Зенита» и провел первую тренировку с клубом
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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21.07 19:00
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 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
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