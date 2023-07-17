Бышовец: «Если Фернандес приехал в «Зенит» с лишним весом, то подготовка у него начнется с нуля»
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал новость о том, что бразилец Марио Фернандес подписал контракт на один год с опцией продления еще на сезон с клубом из Санкт-Петербурга.
«Надо отдать должное Фернандесу в ЦСКА, его влиянии на игру и в национальной команде. Это был лучший игрок на позиции правого защитника. Но отъезд в Бразилию стал отрицательным фактором. «Зениту» надо учитывать возраст и травматичность Марио, это вызывает сомнения. Прямой необходимости в трансфере не было. Ни к Караваеву, ни к Сутормину претензий не было. Не думаю, что Фернандес будет лучше своих конкурентов на позиции по КПД. Здесь проблема может быть уже по игровому времени. Плюс если Фернандес приехал с лишним весом, то подготовка у него начнется с нуля», — цитирует Бышовца Metaratings.ru.
17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В мае 2022-го он объявил о приостановке игровой карьеры. В декабре 2023 года 32-летний защитник перешел в «Интернасьонал», однако в апреле покинул бразильскую команду.
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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