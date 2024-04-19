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19 апреля, 23:35

Бышовец: «Матч с «Рубином» станет для «Локомотива» испытанием на прочность в обороне»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Рубином».

Игра состоится 20 апреля в Казани. Начало — в 14.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Евгений Кукуляк.

«В целом, стабильности «Локомотиву», возможно, и не хватает, что вполне объяснимо. Команда проходит становление, набирается опыта, перспективные игроки есть. И я думаю, что обстановка внутри команды намного лучше, чем вне ее. Здесь — и критика, и ожидание быстрого результата. Но мне кажется, что перспективы есть.

Что касается матча с «Рубином», думаю, что это будет испытание на прочность в обороне, испытание, связанное с организацией игры при переходе от обороны к атаке. «Рубин» сегодня является командой, которая создает достаточно много проблем для соперника за счет мобильности, активности, стандартных положений. «Локомотиву» будет очень сложно», — приводит слова Бышовца «Газета.Ru».

На данный момент «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 23 матчах. «Рубин» идет 9-м (32 очка).

Источник: «Газета.Ru»
Анатолий Бышовец
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
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