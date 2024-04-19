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19 апреля, 23:44

Форвард «Балтики» Энрикес заявил, что российский клуб выиграет Лигу чемпионов после возвращения в еврокубки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес уверен, что российские клубы добьются успеха в еврокубках после возвращения

«Когда российские клубы вернут в еврокубки, я думаю, что результат будет восхитительным. Я считаю, что в один день российский клуб выиграет Лигу чемпионов. Мне кажется, это вполне возможно, потому что в топ-клубах России играют футболисты высочайшего уровня«, — цитирует Энрикеса «РБ Спорт».

30-летний чилиец выступает за «Балтику» с лета прошлого года. В текущем сезоне Энрикес провел за калининградцев 28 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Балтика
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