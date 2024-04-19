Билялетдинов рассказал об ожиданиях от матча между «Рубином» и «Локомотивом»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от очной встречи команд в 25-м туре РПЛ.

«Локомотив» по турнирной таблице стремится вверх, а «Рубину», кажется, уже слишком много надо, чтобы сошлось для поднятия выше в район престижного пятого-шестого места. Да, «Рубин» проиграл разгромно «Оренбургу» (0:3), но у них всё равно есть стабильность, хоть она и не какая-то красочная. Про «Рубин» не скажешь, что они развалились», — цитирует Билялетдинова Legalbet.

«Рубин» на своем поле примет «Локомотив» в субботу, 20 апреля. Начало — в 14.00 по московскому времени.