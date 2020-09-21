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«Было видно, что мы больше хотели выиграть». Новиков — о победе над «Ахматом»

21:27
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

«Отлегло? Да каждая игра — это нервы. Сложно сказать вот так сразу. Было видно, что мы больше хотели победить, создали больше моментов. Мы видели баннеры болельщиков, пока они нас не поддерживали, тяжело игралось. Как только зрители включились, и мы лучше заиграли», — сказал Новиков в эфире канала «Матч Премьер».

Напомним, накануне игры болельщики «Динамо» вывесили баннер, в котором «поблагодарили» за еврокубковый сезон. Москвичи в матче 2-го квалификационного матча Лиги Европы уступили грузинскому «Локомотиву» (1:2).

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